Романо поделился информацией по будущему нападающего «Ман Сити» Альвареса

«Манчестер Сити» этим летом не намерен принимать никаких предложений по аренде своего нападающего Хулиана Альвареса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний аргентинец хочет получать больше игрового времени, о чём окружение Альвареса проинформировало клуб. «Манчестер Сити» хочет оставить игрока у себя.

В то же время в течение последних дней с агентом Альвареса связывались представители «ПСЖ». Ранее была информация, что «Челси» может сделать предложение по трансферу форварда.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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