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Романо поделился информацией по будущему нападающего «Ман Сити» Альвареса

Романо поделился информацией по будущему нападающего «Ман Сити» Альвареса
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«Манчестер Сити» этим летом не намерен принимать никаких предложений по аренде своего нападающего Хулиана Альвареса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 24-летний аргентинец хочет получать больше игрового времени, о чём окружение Альвареса проинформировало клуб. «Манчестер Сити» хочет оставить игрока у себя.

В то же время в течение последних дней с агентом Альвареса связывались представители «ПСЖ». Ранее была информация, что «Челси» может сделать предложение по трансферу форварда.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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