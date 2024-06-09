Ловчев: Роналду флегматиком не был никогда! Они оба с Месси величайшие

Экс-защитник «Спартака» и сборной Советского Союза Евгений Ловчев высказался о 39-летнем капитане сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мы не оборзели вообще? Мы этого великого футболиста Криштиану Роналду называем флегматичным. Что о других тогда можно сказать? Роналду флегматиком не был никогда. Помните, когда португальцы стали чемпионами Европы, Роналду получил травму, но стоял у бровки и командовал игроками? Они оба с Месси величайшие», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

39-летний нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провёл за национальную команду 206 матчей, в которых забил 128 голов, и выиграл с ней чемпионат Европы — 2016 во Франции.