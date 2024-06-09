Сборная Бразилии вырвала победу над Мексикой в концовке матча с участием хавбека «Динамо»

В ночь с 8 на 9 июня мск на нейтральном поле в США прошёл товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Победу со счётом 3:2 одержали пентакампеоны.

На пятой минуте счёт открыл бразильский полузащитник Андреас Перейра. На 54-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли удвоил преимущество южноамериканцев. На 73-й минуте мексиканский вингер Хулиан Киньонес отыграл один гол, а на 90+4-й минуте нападающий Гильермо Мартинес сравнял счёт. На 90+6-й минуте удар вышедшего на замену Эндрика принёс победу сборной Бразилии.

В составе сборной Мексике в игре принял участие опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Футболист начал матч на поле с первых минут и на 62-й минуте при счёте 0:2 был заменён.