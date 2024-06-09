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Мексика – Бразилия, результат товарищеского матча 9 июня 2024, счет 2:3

Сборная Бразилии вырвала победу над Мексикой в концовке матча с участием хавбека «Динамо»
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В ночь с 8 на 9 июня мск на нейтральном поле в США прошёл товарищеский матч между сборными Мексики и Бразилии. Победу со счётом 3:2 одержали пентакампеоны.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Бразилия
0:1 Перейра – 5'     0:2 Мартинелли – 54'     1:2 Киньонес – 73'     2:2 Martinez – 90+3'     2:3 Эндрик – 90+6'    

На пятой минуте счёт открыл бразильский полузащитник Андреас Перейра. На 54-й минуте нападающий Габриэл Мартинелли удвоил преимущество южноамериканцев. На 73-й минуте мексиканский вингер Хулиан Киньонес отыграл один гол, а на 90+4-й минуте нападающий Гильермо Мартинес сравнял счёт. На 90+6-й минуте удар вышедшего на замену Эндрика принёс победу сборной Бразилии.

В составе сборной Мексике в игре принял участие опорный полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес. Футболист начал матч на поле с первых минут и на 62-й минуте при счёте 0:2 был заменён.

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