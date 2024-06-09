Ловчев назвал пятёрку возможных чемпионов Евро-2024

Экс-защитник «Спартака» и сборной Советского Союза Евгений Ловчев назвал пять национальных команд, претендующих на общую победу в чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Я давно нахожусь в футболе. Когда‑то говорили, что в футбол играют все, а выигрывают бразильцы. Потом то же самое говорили о немцах. А у меня есть другие слова. Есть пять команд: Франция, Англия, Испания, Италия и Германия. Выиграет кто‑то из них», — сказал Ловчев в эфире телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу — 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В турнире примут участие 24 европейских сборных, которые разделены на шесть групп по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/8 финала) попадут две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучших из шести участников, занявших в группах третьи места.