Появилось видео роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»

В Сети появился видеообзор апартаментов новичка мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на базе клуба.

На данный момент Мбаппе находится в расположении национальной команды Франции и готовится к участию в Евро-2024. На групповом этапе его сборная встретится с Польшей, Нидерландами и Австрией.

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Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Мбаппе до перехода в «Реал» был «Пари Сен-Жермен».

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