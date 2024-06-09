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Мората вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборной Испании

Мората вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборной Испании
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8 июня в испанском городе Пальма-де-Мальорка состоялся товарищеский матч между сборными Испании и Северной Ирландии. Игра завершилась крупной волевой победой хозяев поля со счётом 5:1. Один из забитых мячей записал на свой счёт 31-летний нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 22:30 МСК
Испания
Окончен
5 : 1
Северная Ирландия
0:1 Баллард – 2'     1:1 Педри – 12'     2:1 Мората – 18'     3:1 Педри – 29'     4:1 Руис – 35'     5:1 Оярсабаль – 60'    

Этот гол позволил Морате выйти на четвёртое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Испании. Теперь на счету форварда 35 забитых мячей в 73 матчах за национальную команду. Столько же забил и занимавший ранее четвёртую строчку Давид Сильва, но он провёл за сборную 125 матчей.

Больше Мораты забили за сборную Испании только три футболиста — Фернандо Торрес (38 голов в 110 матчах), Рауль (44 гола в 102 матчах) и Давид Вилья (59 голов в 98 матчах).

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