Мората вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборной Испании

8 июня в испанском городе Пальма-де-Мальорка состоялся товарищеский матч между сборными Испании и Северной Ирландии. Игра завершилась крупной волевой победой хозяев поля со счётом 5:1. Один из забитых мячей записал на свой счёт 31-летний нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората.

Этот гол позволил Морате выйти на четвёртое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Испании. Теперь на счету форварда 35 забитых мячей в 73 матчах за национальную команду. Столько же забил и занимавший ранее четвёртую строчку Давид Сильва, но он провёл за сборную 125 матчей.

Больше Мораты забили за сборную Испании только три футболиста — Фернандо Торрес (38 голов в 110 матчах), Рауль (44 гола в 102 матчах) и Давид Вилья (59 голов в 98 матчах).