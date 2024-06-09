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«Манчестер Сити» намерен сделать Фодена самым высокооплачиваемым игроком АПЛ — The Sun

«Манчестер Сити» намерен сделать Фодена самым высокооплачиваемым игроком АПЛ — The Sun
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«Манчестер Сити» после завершения Евро-2024 намерен предложить 24-летнему крайнему нападающему Филипу Фодену новый контракт, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «горожане» планируют увеличить заработную плату Фодена с £ 200 тыс. (€ 235 тыс.) до примерно £ 375 тыс. (€ 441 тыс.) в неделю. Таким образом, зарплата 24-летнего футболиста станет сопоставимой с окладами его одноклубников — нападающего Эрлинга Холанда и атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне.

Напомним, по итогам минувшего сезона Фоден был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги. Он принял участие в 35 матчах АПЛ, в которых отметился 19 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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