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«Работаем всего час». Игроки «Барселоны» были недовольны тренировками Хави

«Работаем всего час». Игроки «Барселоны» были недовольны тренировками Хави
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Некоторые футболисты «Барселоны» были недовольны количеством времени, который бывший главный тренер сине-гранатовых Хави выделял на тренировки по их физической подготовке. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в минувшем феврале один из игроков каталонского клуба жаловался другому: «Здесь, в «Барселоне», ты тренируешься всего час, а затем идёшь домой».

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Сами футболисты сине-гранатовых просили Хави ужесточить тренировки по их физической подготовке. Подчёркивается, что испанский специалист прислушался к просьбам игроков, после чего результаты «Барселоны» улучшились.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта также отметил, что в период работы Хави футболистам не всегда хватало выносливости проводить матчи полностью.

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