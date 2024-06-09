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Де ла Ред рассказал о будущих тактических изменениях в «Реале» после прихода Мбаппе

Де ла Ред рассказал о будущих тактических изменениях в «Реале» после прихода Мбаппе
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Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Рубен де ла Ред рассказал, как изменятся позиции игроков «Королевского клуба» после прихода в команду французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Я думаю, что Винисиус продолжит играть на той же позиции. Не думаю, что это изменится. Тем, кому нужно будет сменить позицию, будет Беллингем, немного ближе к середине поля в зависимости от системы, которую они хотят использовать. Если будет 4-4-2 с двумя форвардами, Мбаппе сыграет вверху с Родриго или Винисиусом, они будут выходить по очереди. Важно то, что у Анчелотти есть проблема. Именно он должен принять решение. Мы с нетерпением ждём. Благословенная проблема — иметь команду такого уровня и квалификации и уметь ею управлять. Это обоюдоострый меч. Вы должны знать, как с этим справиться. Но мы видели, что у Анчелотти очень большой опыт», — приводит слова де ла Реда AS.

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