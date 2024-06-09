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Де ла Ред назвал тренерские плюсы Анчелотти, Зидана, Моуринью и Гвардиолы

Де ла Ред назвал тренерские плюсы Анчелотти, Зидана, Моуринью и Гвардиолы
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Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Рубен де ла Ред ответил на вопрос о тренерах, которые ему нравятся.

«Я считаю Анчелотти великим менеджером по тому, как спокойно он ведёт себя в группе или на пресс-конференциях, и по тому, как он обычно разговаривает. Также мне нравится, как справляется с этим грузом Зидан. Я был близок с Моуринью. Он был очень агрессивен, и его команды имели интенсивность 2000% из 100. Мне очень нравится Пеп Гвардиола за его тактический уровень, за движение его игроков, за то, как они занимают позицию, как появляются в зонах, где тренер хочет добиться превосходства… мне это кажется прорывом», — приводит слова де ла Реда AS.

В своей тренерской карьере Карло Анчелотти выиграл 28 трофеев, Зинедин Зидан — 11 трофеев, Жозе Моуринью — 26 трофеев, Хосеп Гвардиола — 38 трофеев.

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