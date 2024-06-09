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«Арсенал» не намерен выплачивать отступные за Осимхена в размере € 130 млн — Sky Sport

«Арсенал» не намерен выплачивать отступные за Осимхена в размере € 130 млн — Sky Sport
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Лондонский «Арсенал» дал понять «Наполи», что он не намерен выплачивать сумму отступных в размере € 130 млн за нападающего неаполитанского клуба Виктора Осимхена. Об этом сообщает Sky Sport Italy.

По информации источника, после данного решения лондонского клуба «Наполи» может пересмотреть свою политику в отношении трансфера нигерийского нападающего и назначить за него менее высокую цену.

Напомним, в минувшем сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом:

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