Эль-Шаарави: идея сборной Италии — поехать в Германию и стать протагонистами

Крайний нападающий сборной Италии Стефан Эль-Шаарави высказался о национальной команде в преддверии чемпионата Европы — 2024.

«Многие игроки изменились по сравнению с предыдущими Евро, есть молодые футболисты, которые уже имеют большой опыт на международном уровне и очень высокого качества. У нас отличный тренер и сплочённая команда, которая хорошо тренируется.

Наша идея — поехать в Германию и стать протагонистами. Спаллетти очень требователен, но у него очень чёткие представления о том, чего он хочет, и мы следуем за ним. Мы очень хотим заявить о себе, но нам нужно быть на высоте, потому что уровень этого соревнования очень высок.

Моя позиция? Со временем я научился выполнять различные роли, но универсальность всегда была моей отличительной чертой. Этот вызов в сборную стал возможен благодаря упорной работе, и я доволен своим прогрессом в этом сезоне», — приводит слова Эль-Шаарави сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.