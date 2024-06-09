«Ты должен вырастить своего ребёнка». Ловчев обратился к Сафонову

Чемпион СССР Евгений Ловчев отреагировал на скандальную историю, связанную в вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

«Не хочу даже обсуждать. Мужик должен отвечать за свои действия. И дети, произведённые мужиком любым… Как говорил Антуан де Сент‑Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Честно говоря, не помню, в какой команде играл Антуан де Сент‑Экзюпери. Пускай Сафонов меня смотрит сейчас. Это твой ребёнок, ты должен его вырастить и делать всё для него. Алименты, если суд признал, обязаны мы платить. Как Сафонов с мячом около штанги возился в последнем матче, он так и по жизни хотел провозиться, а теперь его не выпускают», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В пятницу стало известно, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову нельзя выезжать из России по причине задолженности по алиментам. По данным СМИ, решение об ограничении на выезд было принято 6 июня 2024 года. В феврале этого же года Сафонов проиграл суд бывшей жене, с которой он развёлся в 2021 году. Суд обязал Матвея выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально речь шла про 17 млн рублей. Однако позже произошёл перерасчёт, по результатам которого долг Сафонова вырос до 60 млн.