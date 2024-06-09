Луи ван Гал: не следует увольнять тен Хага, его ситуация в «Юнайтед» похожа на мою

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал поделился мнением о работе соотечественника Эрика тен Хага, возглавляющего «красных дьяволов» с 2022 года.

«Конечно, его не стоит увольнять. Мне также нужно было больше времени в «Манчестер Юнайтед». Я также выиграл Кубок Англии, хотя до меня на протяжении 20 лет никто этого не делал. Эрик завоевал Кубок Англии, так что я не думаю, что его нужно увольнять. Ему нужно больше времени», — приводит слова ван Гала Metro со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на текущий момент руководство «Манчестер Юнайтед» проводит анализ работы тен Хага, по итогам которого примет решение о его будущем в клубе.

Ван Гал занимал должность главного тренера манкунианцев с 2014 по 2016 год. В сезоне-2015/2016 под его руководством «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии.

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