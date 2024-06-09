Тренер сборной Англии Саутгейт высказался о влиянии Беллингема на команду

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о влиянии полузащитника Джуда Беллингема на национальную команду в преддверии чемпионата Европы — 2024.

«Сможет ли Беллингем вести за собой команду? Я уверен, что сможет, но это не входит в его обязанности. Я уверен, что он способен справиться с давлением, но мы не ставим всё на Джуда. У нас много хороших игроков, и это коллективное дело — поехать и попытаться выиграть этот турнир. Он, конечно, игрок с потрясающим менталитетом и окажет большое влияние на всю команду», — приводит слова Саутгейта ВВС.

Напомним, на чемпионате Европы 2024 года сборная Англии сыграет в группе С. Соперниками англичан будут команды Словении, Дании и Сербии.