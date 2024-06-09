Де ла Ред: «Атлетико» каждый год должен бороться с «Реалом» и «Барсой» за победу в Ла Лиге

Бывший футболист и тренер «Реала» Рубен де ла Ред высказал мнение о мадридском «Атлетико».

«Это команда, которая должна каждый год бороться за победу в Ла Лиге. В конце концов, всегда говорят о том, что им нужно занять третье место, и я думаю, что у них есть команда и бюджет, чтобы бороться за чемпионство в Ла Лиге с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Они находятся на этом уровне уже много лет, и это вопрос амбиций, которые в «Реале» не обсуждаются. Мне как болельщику Мадрида очень сильно не хватает в «Атлетико» желания продолжать расти», — приводит слова де ла Реда AS.

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Мадридский «Атлетико» по итогам прошедшего сезона занял четвёртое место в Ла Лиге, уступив пять очков «Жироне», девять очков «Барселоне» и 19 очков «Реалу». «Матрасники» выигрывали чемпионат Испании 11 раз в своей истории, в XXI веке это произошло дважды — в сезоне-2013/2014 и в сезоне-2020/2021.