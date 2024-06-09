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Семшов оценил разгромную победу сборной России над Беларусью

Семшов оценил разгромную победу сборной России над Беларусью
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о выступлении команды Валерия Карпина в товарищеском матче с Беларусью (4:0).

«Хочется сказать, что наши вышли с желанием побеждать. Могли чуть больше забить. Неплохо действовали. Не видели мы в последнее время сборную Беларуси. Посмотрели. К сожалению, у сборной Беларуси есть проблемы. Особенно в уровне футбола в стране. Дома как‑то безвольно играли. Получилась игра в одни ворота», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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