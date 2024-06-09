Хави изъявляет желание возглавить клуб из чемпионата Англии — Sport.es

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави в обозримом будущем хочет возглавить один из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на источники из окружения испанского специалиста.

По информации источника, Хави считает, что чемпионат Англии является лигой, где он смог бы найти интересный для себя проект. Однако подчёркивается, что на протяжении ближайшего года Хави не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

Напомним, 24 мая испанский специалист был уволен с поста главного тренера «Барселоны». Появлялась информация, что увольнение произошло из-за слишком больших запросов Хави по изменению состава сине-гранатовых. На посту главного тренера каталонского клуба Хави заменил немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

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