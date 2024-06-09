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Шалимов: по Алексею Миранчуку видно, что сейчас он уверен в себе

Шалимов: по Алексею Миранчуку видно, что сейчас он уверен в себе
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Бывший тренер «Химок» и «Урала» Игорь Шалимов оценил победу сборной России над Беларусью (4:0) в товарищеском матче, а также отметил прогресс полузащитника национальной команды и «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Мне нравится состав сборной России, когда она играет по схеме 4–3–3 с явным выдвинутым нападающим, а остальные все — полузащитники. Всё это ложится на комбинационную игру, что наши и показали.

Алексей Миранчук сейчас такой прям уверенный в себе, видно по касаниям, дриблингу и обработке мяча», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. Алексей Миранчук в минувшей встрече был капитаном национальной команды.

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