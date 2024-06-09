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Тренер сборной Бразилии высказался о сравнении Эндрика с Пеле

Тренер сборной Бразилии высказался о сравнении Эндрика с Пеле
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор ответил на вопрос о сравнении таланта 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика с легендарным футболистом сборной Бразилии Пеле.

«Эндрик и Пеле? Давайте будем очень осторожны с этим мальчиком. В его жизни происходит очень многое за такой короткий промежуток времени. Эндрик продолжает усердно работать. Я видел, как он начинал в «Палмейрасе». Эндрик важен, к нему приковано много внимания. Посмотрите, сколько всего он сделал за такое короткое время», — приводит слова Доривала Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в грядущем июле Эндрик официально станет футболистом мадридского «Реала». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 55 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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