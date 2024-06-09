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Вратарь «Химок» Обухов: верю, что Россия вернётся в еврокубки

Вратарь «Химок» Обухов: верю, что Россия вернётся в еврокубки
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов высказался об изоляции российского футбола, а также об изменении его уровня.

— Это, конечно, плохо. Но такую ситуацию нужно принимать. Что имеем, то имеем. Конечно, хочется, чтобы российские команды участвовали в еврокубках, но, к сожалению, пока так.
— По-твоему, российский футбол регрессирует из-за международной изоляции?
— Наверное, уровень чуть падает. Когда были еврокубки, многие команды стремились подняться как можно выше таблице, попасть в зону УЕФА. Сейчас еврокубков нет, но я верю, что со временем они вернутся», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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