Экс-вратарь молодёжной сборной России: перейди Головин в «Боруссию» — играл бы в финале ЛЧ

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов, ране выступавший за молодёжную сборную России, высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина. Напомним, зимой интерес к Головину приписывали «Боруссии». Дортмунд якобы даже предложил € 40 млн, но трансфер не состоялся.

«Получается, уже в этому году он мог бы играть в финале Лиги чемпионов. Но всё, что ни делается, — к лучшему. Значит, так и должно было произойти. Я думаю, что у него будут более достойные варианты и предложения и он сможет добиться ещё больших высот», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в минувшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.