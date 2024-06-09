Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь молодёжной сборной России: перейди Головин в «Боруссию» — играл бы в финале ЛЧ

Экс-вратарь молодёжной сборной России: перейди Головин в «Боруссию» — играл бы в финале ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов, ране выступавший за молодёжную сборную России, высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина. Напомним, зимой интерес к Головину приписывали «Боруссии». Дортмунд якобы даже предложил € 40 млн, но трансфер не состоялся.

«Получается, уже в этому году он мог бы играть в финале Лиги чемпионов. Но всё, что ни делается, — к лучшему. Значит, так и должно было произойти. Я думаю, что у него будут более достойные варианты и предложения и он сможет добиться ещё больших высот», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в минувшем сезоне Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Чемпион Европы U17 Лихачёв: Головин не был душой раздевалки, а по Баринову видно — лидер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android