Триппьер объяснил, почему Диего Коста самый «безумный» партнёр по команде в его карьере

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер, ныне выступающий в составе «Ньюкасла», ответил на вопрос, кто лучший партнёр по команде, с которым он когда-либо играл.

«Диего Коста. Он сумасшедший. Абсолютно безумный. Мы могли спускаться с холма на тренировку, а он пролетал мимо на багги и начинал наворачивать круги на поле. Он был сумасшедшим, но прекрасно проявлял себя в раздевалке. Вроде как Симеоне мирился с этим», — приводит слова Триппьера Football Talk в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, Триппьер и Коста вместе выступали в составе «матрасников» с 2019 по 2021 год. За этот период Триппьер принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 результативными передачами.

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