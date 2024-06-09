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Обухов: кучи денег не насыпали. Не было такого, чтобы покупали дорогие машины и кайфовали

Обухов: кучи денег не насыпали. Не было такого, чтобы покупали дорогие машины и кайфовали
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов рассказал о зарплатах в «Зените-2», «Тюмени» и тульском «Арсенале».

«Некорректно обсуждать денежный вопрос. Зарплата была адекватная, в рамках разумного. Никто с жира не бесился и с ума не сходил. Грех жаловаться, но мы жили как обычные среднестатистические люди. Не было такого, чтобы нам, молодым ребятам, насыпали кучу денег и мы покупали дорогие машины и кайфовали. Нас особо не баловали, мы жили по-простому и спокойно. Никто не хотел, чтобы мы сходили с ума», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

28-летний Обухов выступает за «Химки» с лета 2023 года. Ранее футболист успел поиграть за «Зенит-2», «Зенит», «Тюмень», тульский «Арсенал», «СКА Хабаровск», «Ротор» и «Нефтехимик».

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