Педри оценил свою готовность к Евро-2024

Полузащитник сборной Испании по футболу Педри после победы над Северной Ирландией (5:1) в товарищеском матче оценил свою готовность к предстоящему чемпионату Европы по футболу. В минувшем матче Педро оформил дубль.

«Учитывая первый гол, становится ясно, что травма осталась в прошлом. Я чувствую себя прекрасно физически и очень жду начала Евро-2024», – приводит слова Педри журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Отметим, что на грядущем чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.