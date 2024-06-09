Понтус Альмквист может перейти из «Ростова» в ПАОК — Скира

Нападающий «Ростова» Понтус Альмквист может продолжить карьеру в греческом ПАОКе, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство греческого клуба уже начало переговоры по переходу шведского 24-летнего форварда из российского клуба.

Минувший сезон шведский игрок провёл в аренде в итальянском «Лечче», за который провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Альмквиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.

Напомним, ПАОК стал чемпионом Греции в сезоне-2023/2024. Команда заработала 80 очков. На второй строчке расположился АЕК. Клуб из Афин, в свою очередь, набрал 78 очков. Третье место занял «Олимпиакос», на счету которого 74 очка.