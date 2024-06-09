Вратарь «Химок» Обухов: думаю, мне реально попасть в сборную России

Вратарь подмосковных «Химок» Игорь Обухов считает, что он может стать игроком сборной России.

«Каждый хочет играть за сборную, но для этого нужно стараться и показывать себя. Думаю, что и мне реально туда попасть. Всё зависит от твоего мастерства и как ты себя показываешь в чемпионате. Если будешь достоин, Виталий Витальевич Кафанов обязательно вызовет. Понятно, что в РПЛ шансов на вызов в сборную значительно больше, чем в Первой лиге. Всё-таки уровень турниров разный», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в минувшем сезоне Обухов принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

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