Тренер вратарей «Зенита» Жевнов: мы лоббировали идею продления контракта с Кержаковым

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался о продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым.

«Я очень рад продлению контракта с Мишей Кержаковым. Мы лоббировали идею, чтобы его оставить. Он опытный вратарь, наставник, дядька. Может, в этом году он играл меньше, чем обычно. Но в раздевалке Кержаков имеет очень большой вес», — сказал Жевнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Ранее стало известно, что «Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым до лета 2025 года.

Михаил является воспитанником «Зенита». В основном составе сине-бело-голубых Кержаков провёл в общей сложности 138 матчей. Вместе с «Зенитом» голкипер стал семикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и пять раз – Суперкубок страны.