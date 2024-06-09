Экс-вратарь «Зенита-2» Обухов рассказал, как вышел в матче в качестве нападающего

Бывший вратарь «Зенита-2» Игорь Обухов, ныне выступающий за «Химки», рассказал, как вышел в матче в качестве нападающего.

«Любой новый опыт – это интересно, в том числе такой. Мы поехали в Тулу в составе 13 игроков. Я заранее знал, что не выйду в старте, поскольку место в воротах займёт Егор Бабурин. В запасе остались двое: я и Константин Зырянов. Костя, к сожалению, в день игры себя неважно чувствовал. Поэтому мне заранее сделали две футболки: вратарскую и полевого игрока, на случай. И в конце второго тайма при счёте 1:2 пришлось выйти на поле в нападение. Конечно, было непривычно, но никакого мандража не испытывал. Надо было отыгрываться, и мы всеми силами шли вперёд. Я играл центрального нападающего, и мне нужно было бороться за мяч, навязать борьбу в штрафной, бить по воротам.

Если бы сейчас сказали выйти в поле — вышел бы. Почему нет? Если понадобится, готов выйти в нападении, в полузащите и защите. Проблем не вижу», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.