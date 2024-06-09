Салиба: ван Дейк — босс обороны, который пугает нападающих

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба высоко оценил игровые навыки коллеги по позиции из «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«У ван Дейка есть особая аура. Он босс [обороны], который всем командует. Чувствуется, что он пугает нападающих. Я начинаю чувствовать то же самое и понимаю, что нападающие испытывают страх.

Иногда, когда игроки находятся в твоей зоне, им не весело. Когда в матче соперник оказывается со мной один на один и вдруг начинает отходить назад, избегая дуэли, это приятно», — приводит слова Салиба L'Equipe.

Напомним, в минувшем сезоне ван Дейк принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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