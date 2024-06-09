Обухов: очень рад, что «Зенит» стал чемпионом России, но любая полоса заканчивается

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов поделился мыслями о чемпионстве санкт-петербургского «Зенита» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Как я уже говорил, это мой родной и любимый клуб, и я всегда буду за них переживать. Очень рад, что «Зенит» стал чемпионом России, поздравляю его с победой и желаю дальнейшего развития.



— «Зениту» уже шесть лет нет равных в России. Почему так происходит?

— Любая белая полоса рано или поздно заканчивается. В этом сезоне у команды были помарки и погрешности. Но в итоге команда всё равно стала чемпионом», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.