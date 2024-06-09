Вратарь Обухов: впервые слышу, что Нижнекамск — самый грязный город России

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов, ранее выступавший за «Нефтехимик», высказался о загрязнённости Нижнекамска.

«Впервые слышу, что Нижнекамск — самый грязный город России. Может быть, есть такое. Я знаю, что там есть заводы и свои нюансы. Но о Нижнекамске у меня остались только хорошие воспоминания. В каждом городе стараюсь делать акцент только на положительных моментах. Зацикливаться на грязи и экологии совсем не хотелось. Я провёл классный сезон в «Нефтехимике», у меня там остались друзья, с которыми поддерживаю связь», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

28-летний Обухов выступает за «Химки» с лета 2023 года. Ранее футболист успел поиграть за «Зенит-2», «Зенит», «Тюмень», тульский «Арсенал», «СКА Хабаровск», «Ротор» и «Нефтехимик».