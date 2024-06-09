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«Я кайфовал». Евгений Ловчев — об игре сборной России с Беларусью

«Я кайфовал». Евгений Ловчев — об игре сборной России с Беларусью
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Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев прокомментировал победу сборной России по футболу над Беларусью со счётом 4:0 в товарищеском матче.

«Что касается матча в Минске, то Беларусь сильнее, чем Киргизия. Я кайфовал. От комбинации, когда вывели Тюкавина один на один, просто кайфовать хочется. Когда хвалить надо, будем хвалить», — сказал Евгений Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

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