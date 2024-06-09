Мостовой — о Баринове в Европе: если есть предложение, нужно пробовать уезжать

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

«Позиция опорного или центрального полузащитника — это очень важная роль в любой команде. Поэтому многое будет зависеть от качества команды. Но я скажу то, что говорю всегда — если есть предложение, нужно пробовать уезжать. Тот же Кузяев говорил, что он прибавил во Франции. Есть возможность — почему бы не попробовать?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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