Ловчев: не увидеть, что Карпин вырос с тех пор, как был в «Спартаке», нельзя

Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев высказался о ситуации с продлением контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС.

«Давайте говорить так: а почему не продлевать контракт с Карпиным? Мы не играем нигде. Человек пересмотрел всех игроков с российским паспортом. Если сейчас нас допустят куда‑то, то Карпин знает, какую сборную он соберёт. И команда, и игроки к его требованиям привыкли. Вот что главное. Я футбольный человек. Не увидеть, что Карпин вырос с тех пор, как был в «Спартаке», нельзя. Я стольких знаю, кто не вырос», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Валерию Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года. Действующее трудовое соглашение специалиста с РФС истекает этим летом. Также Карпин возглавляет футбольный клуб «Ростов».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с продлением контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.