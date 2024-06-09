Игорь Обухов: когда услышал о возможности поехать играть в Хабаровск, чуть-чуть ужаснулся

Бывший вратарь «СКА-Хабаровск» Игорь Обухов рассказал о периоде игры за дальневосточный клуб.

«Конечно, уезжать так далеко от родного города не хотелось. Но когда я услышал от агента о возможности поехать в Хабаровск, то я чуть-чуть ужаснулся. Думал: только бы не Хабаровск и Владивосток. Но я рад, что в моей жизни случились эти два сезона на Дальнем Востоке. У меня остались только тёплые воспоминания о клубе, городе, болельщиках и персонале команды.

Неудобства больше доставляла разница во времени, чем семь часов от Москвы. Даже с родными было не очень удобно общаться. Звонил домой в два-три часа ночи по дальневосточному времени, чтобы родные и близкие после рабочего дня пришли домой. Когда я был в «СКА-Хабаровск», многие игроки из других команд жаловались, что не хотят лететь на Дальний Восток, какой это тяжёлый выезд. Не спорю, это сложно, но надо войти в положение ребят, которые там базируются постоянно. У нас один вылет в Хабаровск за сезон, а у них такие перелёты постоянно. Ладно бы, если бы они летали только в Москву, но им же играть в других городах. Приходится добираться до Москвы, ждать пересадки по пять-шесть часов и лететь дальше. Им гораздо сложнее, чем нам», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, Обухов выступал за «СКА-Хабаровск» с 2019 по 2021 год.