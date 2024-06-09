Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Канада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Обухов объяснил, почему в «Зените» играет мало своих воспитанников

Вратарь Обухов объяснил, почему в «Зените» играет мало своих воспитанников
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов объяснил, почему в «Зените» играет мало своих воспитанников.

«У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача — победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы её добиваться, нужны более квалифицированные футболисты. К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

После 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

Кроме того, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Вратарь «Химок» Обухов: верю, что Россия вернётся в еврокубки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android