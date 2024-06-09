«Ювентус» рассматривает возможность возвращения Мораты

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность возвращения нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб хочет приобрести форварда, так как нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик получил травму колена и вскоре перенесёт операцию. Также сообщается, что для совершения сделки Морате придётся согласиться на снижение зарплаты.

Ранее Мората уже играл в Италии, защищая цвета «Ювентуса» (2014–2016, 2020–2022). В минувшем сезоне Мората провёл за испанский клуб 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.