Первый тренер Баринова высказался о возможном трансфере полузащитника в Европу

Александр Тихонов, являющийся первым тренером полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию о том, что футболистом интересуются клубы из Турции, Франции и Испании.

«Конечно, Дима созрел для Европы. У него и так ранее сорвалось с немцами, а потом — с турками. Оптимальный вариант для него — это французский чемпионат. Чтобы он выглядел хорошо, нужно ехать во Францию. В Испании технари, а в Германии очень плотный футбол, поэтому Франция — это что-то среднее между ними. Плюсом во Франции есть Головин, Кузяев.

Сейчас такой возраст, когда уже нужно ехать. Потом будет сложно. Нужно ехать сейчас. Тем более Дима готов ментально», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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