Игрок «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на свой штраф за шутку про «денежки на карту»

Игрок «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал своё наказание от комитета РФС по этике за шутку после матча 21‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0).

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за тёплые слова, мне очень приятно, я всё читаю, большое спасибо. Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам ещё одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», — сказал Безруков в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. 4 июня Безруков получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тысяч рублей за шутку про деньги и «Краснодар».