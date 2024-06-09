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Игрок «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на свой штраф за шутку про «денежки на карту»

Игрок «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на свой штраф за шутку про «денежки на карту»
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Игрок «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал своё наказание от комитета РФС по этике за шутку после матча 21‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0).

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за тёплые слова, мне очень приятно, я всё читаю, большое спасибо. Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам ещё одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», — сказал Безруков в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. 4 июня Безруков получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тысяч рублей за шутку про деньги и «Краснодар».

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