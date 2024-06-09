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«Фенербахче» Моуринью хочет подписать Мэйсона Гринвуда — The Sun

«Фенербахче» Моуринью хочет подписать Мэйсона Гринвуда — The Sun
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«Фенербахче» проявляет заинтересованность в крайнем нападающем «Манчестер Юнайтед» Мэйсоне Гринвуде. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцы готовы отпустить 22-летнего футболиста за предложение в размере £ 50 млн (€ 58 млн). При этом подчёркивается, что сам Гринвуд не заинтересован в работе с португальским специалистом Жозе Моуринью, который недавно возглавил «Фенербахче».

Напомним, в минувшем сезоне английский футболист на правах аренды выступал в «Хетафе». Он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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