«Реал» и «Байер» достигли соглашения о переходе Вирца в испанский клуб в 2025 году — Marca

Мадридский «Реал» и леверкузенский «Байер» достигли договорённости о том, что летом 2025 года 21-летний атакующий полузащитник «фармацевтов» Флориан Вирц станет игроком «сливочных». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб начал прорабатывать возможность потенциального трансфера Вирца ещё несколько месяцев назад. Подчёркивается, что «Байер» может потребовать € 150 млн за трансфер 21-летнего футболиста.

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Напомним, в минувшем сезоне Вирц принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.