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Обухов: «Химки» покажут себя в РПЛ с наилучшей стороны

Обухов: «Химки» покажут себя в РПЛ с наилучшей стороны
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов высказался о возвращении команды в РПЛ.

«Для нас было принципиально важно выиграть Первую лигу и оставить приятные впечатления от выступления в чемпионате. Мы знали, к чему идём и чего хотим. Поэтому эмоции были спокойные. Теперь самое главное как можно качественнее подготовиться к следующему сезону на сборах. Я уверен, что мы сможем показать себя в РПЛ с наилучшей стороны», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2023/2024. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге. «Химки» выиграли чемпионат Первой лиги во второй раз, впервые это произошло в 2006 году.

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