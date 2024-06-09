Чепчугов: Семак — магистр футбола. Игроки «Зенита» словно музыканты, а Алип — козырной туз

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мыслями о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Однажды в мною любимой стране Англии родился Алекс Фергюсон (Фергюсон родился в Глазго, Шотлнадия. — Прим. «Чемпионата») — тренер-сказка для поколения прошлых великих футболистов, которые были настоящими художниками на поле. В России же сейчас появился свой магистр нашей любимой игры — Сергей Семак. Выдающийся и запоминающийся своими результатами. Команда «Зенит» сбалансирована, они словно музыканты на поле, а Алип — козырный туз!

В чём секрет Семака? Всё получится, если вы действительно захотите раскрыть свой талант и будете стремиться достичь больших высот. Нужно верить в чудеса», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Сергей Семак взял 12-й трофей в качестве тренера. Все свои трофеи Семак выиграл с «Зенитом» (шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и четыре Суперкубка).

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.