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«Я был удивлён». Луи ван Гал высказался о назначении Компани в «Баварию»

«Я был удивлён». Луи ван Гал высказался о назначении Компани в «Баварию»
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Нидерландский специалист Луи ван Гал, ранее возглавлявший «Баварию», отреагировал на назначение Венсана Компани на пост нового главного тренера мюнхенского клуба.

«Я был действительно удивлён [назначению], потому что в СМИ упоминалось много имён, которые обладают большим авторитетом. Компани — молодой тренер, у которого нет большого опыта. Но они [«Бавария»] просили многих тренеров возглавить её, однако они не пришли в клуб. Я думаю, что это не очень приятно для «Баварии», — приводит слова Луи ван Гала Sky Sports.

Напомним, ранее появлялась информация, что «Баварию» отказались возглавить такие специалисты, как Ральф Рангник, Хаби Алонсо, Унаи Эмери.

Луи ван Гал занимал должность главного тренера мюнхенского клуба с 2009 по 2011 год.

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