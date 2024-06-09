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Футболистки ЦСКА окунули кубок в джакузи и обливались шампанским. Фото победы в Суперкубке

Футболистки ЦСКА окунули кубок в джакузи и обливались шампанским. Фото победы в Суперкубке
ЖФК ЦСКА выиграл Суперкубок России
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8 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч за женский Суперкубок России, в котором ЦСКА встречался с «Зенитом». Московская команда одержала победу со счётом 1:0 и стала обладателем трофея.

Автором единственного забитого гола стала нападающая ЦСКА Дарья Яковлева, вышедшая на замену во втором тайме. Она отличилась на 81-й минуте и принесла победу своей команде. Примечательно, что для ЦСКА это был уже четвертый матч за Суперкубок, однако три предыдущие игры москвички проиграли.

«В таких матчах главенствует результат. Мы его добились. Поздравляю команду и болельщиков с победой. Я бы не связывал результат с местом проведения матча. Игры с «Зенитом» что дома, что на выезде достаточно сложные. Мы сегодня в какой‑то степени выглядели лучше и создали больше моментов», — сказал главный тренер ЦСКА Максим Зиновьев.

Лучшие фото с матча ЖФК ЦСКА — ЖФК «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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