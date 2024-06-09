Тренер «Зенита» Жевнов ответил на вопрос, появится ли в клубе ещё один вратарь

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался о возможном приобретении сине-бело-голубыми ещё одного голкипера. Напомним, на данный момент в составе команды из Санкт-Петербурга есть два голкипера — Михаил Кержаков и Денис Адамов. Ранее в клубе объявили об уходе Александра Васютина.

– Ждать ли нового вратаря в «Зените»?

– Всё возможно, — сказал Жевнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.