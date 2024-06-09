«Самому ему довольно трудно». Ловчев сравнил Чалова с Вагнером Лавом

Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев сравнил нападающего сборной России и ЦСКА Фёдора Чалова с бывшим игроком московского клуба Вагнером Лавом.

«Чалов — центральный нападающий, которого надо обслуживать. Если мячи будут летать впереди, тогда он будет забивать. Самому ему довольно трудно. Он не Вагнер Лав, который и обыграет, и ещё какую-то штучку‑дрючку сделает», — заявил Ловчев в эфире на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что «Марсель» открыл переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера Чалова. Фёдор — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года.

Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.