«Юнайтед» рассчитывает подписать защитника «Эвертона» Брэнтуэйта до конца июня — LE

В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что им удастся осуществить трансфер 21-летнего центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта до 30 июня. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, «ириски» не хотят расставаться с талантливым футболистом, однако экономическая ситуация в клубе вынуждает их рассмотреть подобный вариант.

Подчёркивается, что невключение Брэнтуэйта в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024 может ускорить переход защитника в «Манчестер Юнайтед», поскольку ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) запретила клубам и агентам вступать в контакт по поводу переходов, пока выбранные игроки принимают участие на международных турнирах.

В минувшем сезоне англичанин принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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