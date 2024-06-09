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Игорь Обухов: не у всех в РПЛ есть такие условия, как у «Тюмени»

Игорь Обухов: не у всех в РПЛ есть такие условия, как у «Тюмени»
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Голкипер подмосковных «Химок» Игорь Обухов поделился воспоминаниями о периоде выступлений в составе «Тюмени».

«Я уже обосновался в Тюмени. Хорошо знал город, клуб и команду. Мне всё нравилось, ведь там чудесные условия для команды — наверное, не у всех есть такие в РПЛ. Классный стадион со всем необходимым: тренажёрный зал, баня, комфортная большая раздевалка и хорошее поле. Всё было на уровне. Мне там очень нравилось», — сказал Обухов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

28-летний Обухов выступает за подмосковные «Химки» с лета 2023 года. Ранее футболист успел поиграть за «Зенит-2», «Зенит», «Тюмень», тульский «Арсенал», «СКА-Хабаровск», волгоградский «Ротор» и «Нефтехимик».

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